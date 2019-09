Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Verkehrsunfall zwischen Pedelec und geparktem Pkw

Ulm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Langenenslingen. Ein 14-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec die Fürst-Friedrich-Straße ortsauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 21 fuhr der junge Mann aus ungeklärter Ursache ungebremst auf ein geparktes Fahrzeug. Bei dem Aufprall verletzte sich der Pedelec-Lenker schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem geparkten Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Bei einer technischen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das Pedelec technisch nicht einwandfrei funktioniert. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1650022)

