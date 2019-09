Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Verkehrsunfall, Kollision mit zwei Fahrzeugen

Ulm (ots)

In den späten Abendstunden kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall bei Ehingen. Ein 18-jähriger Mann befuhr die B465 in Fahrtrichtung Ehingen. Beim Abbiegeversuch nach links in Richtung Dettingen übersah der 18-Jährige einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 22-jährigen Pkw-Lenker. Dabei kam es zu eine Kollision beider Pkw. Im Einmündungsbereich kamen beide Fahrzeuge zum Stillstand. Hierbei wurde der 22-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1650779)

