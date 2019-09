Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Nordkammer der Schleuse Kostheim wegen technischem Defekt derzeit außer Betrieb

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Im Bereich der Nordkammer der Schleuse Kostheim kam es heute gegen 16:00 Uhr, während des Schleusenvorgangs, zu einem technischen Defekt am Schleusentor, hierbei gelangte Betriebsstoff in die Schleusenkammer. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Kammer zwei Binnenschiffe befindlich die weiterhin, bis zum Abschluss der Maßnahmen, dort verbleiben müssen. Bis zur Reparatur des Defekts kann die Schleusenkammer Nord nicht genutzt werden.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell