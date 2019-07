Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160719-662: Tür hielt Hebelversuchen stand

Hückeswagen (ots)

Vergeblich haben Unbekannte versucht, in ein Bürogebäude in der Straße "Kleinenscheidt" einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montagmorgen (15.Juli) hebelten Unbekannte an der Bürotür, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

