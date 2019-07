Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160719-661: Wer macht denn sowas?

Radevormwald (ots)

Die Tür ist auf und ein Unbekannter hebelt das Fenster nebenan auf. So geschehen vergangene Woche an einem Milchhäuschen in Radevormwald-Wellingrade. Das Milchhäuschen befindet sich in der Straße "Dritte Ülfe". Die Tür ist rund um die Uhr geöffnet. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Nacht zu Donnerstag (11. Juli) ein Fenster auf, stieg in das Milchhäuschen ein und stahl eine Geldkassette.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell