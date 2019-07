Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160719-660: Einbruch in Einfamilienhaus

Reichshof (ots)

In einen Werkstattraum in einem Einfamilienhaus in Reichshof-Berghausen sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (15.Juli) eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 20:45 Uhr am Sonntag und 6:15 Uhr am Montagmorgen hebelten die Täter die Terrassentür im Kellergeschoss des Hauses auf. So verschafften sie sich Zugang zu dem Werkstattraum. Aus bislang unbekannten Gründen verließen sie das Haus dann wieder. Beute machten sie hier nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

