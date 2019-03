Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden an PKW Porsche

Saarburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 02.03.2019, auf Sonntag, den 03.03.2019 kam es zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in 54439 Saarburg (Gegenüber Tanzlokal Tenne) zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Porsche Cayenne stand geparkt am Straßenrand und ein bisher unbekannter Fahrer beschädigte beim Ausparken den geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Schaden an dem Porsche in Höhe von 2500EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Marco Burgard

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell