Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (356/2019) Ohne Führerschein, dafür aber mit 1,2 Promille und gestohlenem Auto in Stadtbus gerollt

Göttingen (ots)

Göttingen, Herzberger Landstraße Sonntag, 02. Juni 2019, gegen 11.55 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Sonntagmittag (02.06.19) wurde der Polizei gegen 11.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Herzberger Landstraße in Göttingen gemeldet. Der Unfallverursacher sei mit seinem Pkw rückwärts gegen einen Stadtbus gerollt und habe sich im Anschluss mit erhöhter Geschwindigkeit und vermutlich alkoholisiert von der Unfallstelle entfernt.

Auf diese Meldung hin begaben sich mehrere Funkstreifenwagen sofort auf die Suche nach dem flüchtigen Pkw, welcher kurze Zeit später in der Bertha-von-Suttner-Straße mit mittlerweile plattem linken Vorderreifen angetroffen werden konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle und Überprüfung der Angaben des Hyundai-Fahrers stellte sich heraus, dass er sich nicht nur alkoholisiert ans Steuer gesetzt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat - er war auch gar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Diese Erkenntnisse fanden ihren Abschluss in der weiteren Feststellung, dass der Hyundai zuvor in Uslar gestohlen wurde.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und der Pkw sichergestellt.

Nachdem der vor Ort durchgeführte Alcotest einen Wert von 1,2 Promille ergab, ging es für den 36-Jährigen aus Russland stammenden Mann mit dem Streifenwagen zur Polizeidienststelle. Hier wurde ihm u.a. Blut entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er zunächst wieder gehen, fand sich aber kurz darauf in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf ein, um einer alten Strafantrittsladung der Staatsanwaltschaft Göttingen Folge zu leisten. Hier wird er vermutlich die nächsten 45 Tage verbringen...

