Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160719-659: Hinweise nach Unfallflucht

Waldbröl (ots)

in der Vennstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Samstag und 15:15 Uhr am Sonntag (14.Juli) befuhr der unbekannte Fahrer das Gelände des Buswendeplatzes. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor. Er prallte mit dem Wagen gegen angrenzende Zaunelemente und die Beschilderung der Bushaltestelle. Sowohl Zaun als auch Schild wurden dabei erheblich beschädigt. Bei der Kollision verlor der Unbekannte diverse Fahrzeugteile. Diese blieben am Unfallort zurück; der unbekannte Fahrer flüchtete. Die Ermittler der Polizei gehen aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen älteren, schwarzen 3er BMW Typ E 46 handeln muss.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

