POL-OG: Rastatt, Baden-Baden - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Stadt- und Landkreis Rastatt und Baden-Baden

Rastatt, Baden-Baden (ots)

Unterstützt von der Bereitschaftspolizei stellt die Kripo Rastatt bei umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen größere Mengen Amphetamin, Haschisch, Marihuana und auch selbstgebackene Haschischkekse sicher.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden und die Inspektion für Rauschgiftkriminalität des Polizeipräsidiums Offenburg führen seit September 2018 ein Ermittlungsverfahren gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus Gaggenau. Dieser konnte Anfang Februar auf dem Rückweg aus den Niederlanden, wo er Drogen gekauft haben soll, festgenommen werden. Im Zuge seiner Festnahme wurden in seinem Fahrzeug 1.480 Gramm Marihuana und 90 Gramm Amphetamin sichergestellt. Die Durchsuchungsaktion am Dienstag vergangener Woche richtete sich nun gegen mögliche Tatgenossen und "Kunden" des mutmaßlichen Dealers aus Gaggenau. Der Einsatz wurde nach Auswertung weiterer Beweismittel und Erkenntnissen aus dem Ermittlungsverfahren gegen den Drogenhändler durch die Ermittler der Kriminalinspektion 4 in Rastatt minutiös vorbereitet. Mit Unterstützung von 60 Beamten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz und von 8 Rechtsreferendaren der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Kriminalbeamten am Morgen des 28.05.2019 insgesamt 20 Objekte im Murgtal, in Baden-Baden, Rastatt, Kuppenheim, Karlsruhe sowie in Dornstetten bei Freudenstadt. Hierbei wurden u.a. mehrere hundert Gramm Amphetamin sowie Haschisch, Haschischkekse, Marihuana und anabole Steroide beschlagnahmt. Darüber hinaus konnten bei der Aktion verbotene Stich- und Schlagwaffen sichergestellt werden. Zwei der Beschuldigten konnten lediglich durch ein Geständnis eine drohende Untersuchungshaft abwenden.

Die Polizei verspricht sich durch diese Aktion nicht nur weitere Beweismittel und Erkenntnisse für die jeweiligen Ermittlungsverfahren, sondern konnte durch das Auftreten zusammen mit den uniformierten Kollegen einen öffentlichkeitswirksamen Einsatz im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität in der Region verbuchen; entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigten dies.

