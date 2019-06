Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Bei Unfall tödlich verletzt

Oberwolfach (ots)

Offenbar weil er seinen Wagen am frühen Donnerstagmorgen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hatte, trug ein 75 Jahre alter Mann in Oberwolfach-Rankach schwerste Verletzungen davon. Nach ersten Ermittlungen hatte dieser seinen Wagen kurz nach 4 Uhr in steiler Lage abgestellt und verlassen. Als er bemerkte, dass der Pkw zurückrollte, versuchte er offenbar noch aus eigener Kraft den Wagen zu stoppen. Hierbei wurde er überrollt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Noch am Morgen erlag der Mann in der Klinik an der schwere seiner Verletzungen. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

