POL-PDLU: Betrunkener Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle und kehrt anschließend wieder zurück.

Am 17.05.19, gg. 23.35 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen die L 533 von der B 9 kommend in Richtung Limburgerhof. An dem Kreisel L 533 / Rheinstraße wollte er nach rechts in die Rheinstraße in Richtung Rheingönheim einbiegen. Hierbei geriet er vermutlich infolge seiner alkoholbedingten Beeinträchtigung auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs und fuhr anschließend in Richtung Rheingönheim weiter. Wenige Meter nach dem Kreisel kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Straßenlaterne. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Noch vor Eintreffen der Polizei wurde der Unfallverursacher offensichtlich abgeholt. Er stieg in einen Kleinwagen und fuhr Richtung Bahnhof davon. Etwa eine Stunde später kehrte er an die Unfallstelle zurück. Dem sichtbar betrunkenen und leicht verletzten Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 12.000.- EUR.

