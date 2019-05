Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Schifferstadt (ots)

Am 18.05.19, gg. 13.00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Keintransporter, der in der Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Kleintransporter wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Schadenshöhe: ca. 500.- EUR

