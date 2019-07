PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, 07.07.2019

Hofheim (ots)

1. Hattersheim am Main, Erbsengasse, Hauptstraße, Vogelweidstraße - Mehrere beschädigte Fahrzeugaußenspiegel - Sonntag, 07.07.2019, 02:36 - 02:55 Uhr

Durch Anwohner wurden drei bislang unbekannte Vandalen gemeldet, die an geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten haben. Nach bisherigen Ermittlungen, zogen die Täter von der Vogelweidstraße über die Hauptstraße in Richtung Erbsengasse. Hierbei wurden an sieben Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Die männlichen Täter wurden im Alter zwischen 15 - 25 Jahren beschrieben. Sie trugen allesamt kurze Hosen. Einer war zudem mit einem weißen, ein anderer mit einem grünen T-Shirt bekleidet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1400,-EUR beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Weitere sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung sind unter der Rufnummer 06192-2079-0 gewünscht.

2. Bad Soden am Taunus, OT Neuenhain, Hauptstraße -Gefährliche Körperverletzung in Kneipe - Samstag, 06.07.2019, 23:45 Uhr

Der 43-jährige Geschädigte und der 55-jährige Beschuldigte sind einander bekannt. Die beiden Kontrahenten, mit Wohnsitz in Bad Soden, gerieten wegen Zwistigkeiten aus der Vergangenheit, wiederholt in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Ältere dem Jüngeren einen Bierkrug gegen den Kopf sodass dieser zerbracht. Der Geschädigte blieb glücklicherweise leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach der ersten Behandlung wieder verlassen.

3. Hofheim am Taunus, OT Marxheim, Ahornstraße -Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen PKW und Radfahrer- Samstag, 06.07.2019, 14:27 Uhr

Der 56-jährige PKW-Fahrer befuhr nach Erledigung seiner Einkäufe den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ahornstraße. Entgegen kam ihm ein 31-jährige Radfahrer, der den Parkplatz des Lebensmittelmarktes ansteuerte. Hierbei kreuzten sich beide Verkehrsteilnehmer. Der PKW-Fahrer übersah den Radfahrer und lud diesen mit der Fahrzeugfront auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Velofahrer Verletzungen im Gesicht, an Armen und an Beinen. Der schwer verletzte Radfahrer wurde zur stationären Behandlung ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wurde auf ca. 800EUR geschätzt.

4. Sulzbach (Taunus), B 8, Abfahrt Main-Taunus-Zentrum -Verkehrsunfall mit Leichtverletzten- Samstag, 06.07.2019, 20:10 Uhr

Glück im Unglück hatte ein 21-jähriger Mercedesfahrer, mit Wohnsitz in Hofheim. Er befuhr die Bundesstraße 8 von Sulzbach kommend in Richtung Frankfurt. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in der Ausfahrt des Main-Taunus-Zentrums ins Rutschen und links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Hofheimer erlitt Hautabschürfungen an Beinen und Armen. Die 19-jährige Beifahrerin klagte zudem über Schmerzen an ihren Armen. Ein Krankenhausaufenthalt wurde jedoch nicht notwendig. Der Sachschaden wurde auf ca. 20.000,-EUR beziffert.

Pressebericht vorgelegt: Holtz, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell