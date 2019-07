PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Wohnungseinbruschsdiebstahl

Hofheim (ots)

Kriftel: VU-Flucht Am Freitag, 05.07.2019 gg 16:15 h Kriftel, Frankfurter Straße, Tankstellengelände

Ein 62-jähriger Frankfurter hatte seinen schwarzen Ford auf dem Tankstellengelände ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer parkte seinen PKW direkt hinter dem Ford. Allerdings vergaß er sein Fahrzeug gegen wegrollen zu sichern (Vergessen die Handbremse anzuziehen). Etwas später setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte auf den parkenden Ford und verursachte Sachschaden am Heck des PKWs. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim 06192-2079-0.

Kriftel: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Freitag, 05.07.2019 gg 17:30 h bis 17:50 h Kriftel, Frankfurter Straße

Der Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses verließ am Freitag gegen 17:30 h Haus. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus. Im Erdgeschoß befinden sich Geschäfte. Das Objekt liegt an der Hauptstraße und ist schlecht einsehbar. Unbekannte Täter begaben sich auf die Rückseite und verschafften sich Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. Die Täter haben augenscheinlich nur das Schlafzimmer durchwühlt. Der Wohnungsinhaber kam zufällig zurück in die Wohnung vertrieb die unbekannten Täter. Er flüchtete über den Balkon, sprang aus dem 1. OG auf ein Dach und dann auf den Boden. Beschreibung: Ca. 20 Jahre, 170 cm groß, blonde kurze Haare, schwarze Kapuzenjacke. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim 06192-2079-0.

Hattersheim: Diebstahl von Fahrrad aus Kellerraum Montag, 01.07.2019 ab 07:00 h bis Donnerstag, 04.07.2019 bis 07:00 h Hattersheim, Weingartenstraße

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienwohnhaus und gelangten in den Keller. Dort öffneten sie das Vorhängeschloss der Parzelle des Geschädigten. Anschließend entnahmen sie das mit einem Faltschloss gesicherte Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/weißes Cube Mountainbike. Diebesgut ca. 800 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim 06192-2079-0.

Eppstein: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Freitag, 05.07.2019 gg 15:00 h Eppstein, Valterweg

Einer Funkstreife aus Kelkheim fiel ein PKW im öffentlichen Straßenverkehr fahrend auf, dessen Kennzeichenschilder entstempelt waren. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz, keine Kfz-Steuer entrichtet wurde und keine Zulassung vorlag. Eine Verkehrsstrafanzeige gegen den 54-jährigen Mann aus Niedernhausen wurde vorgelegt.

