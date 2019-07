PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 03.07.2019

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe gehen leer aus, Kriftel, Richard-Wagner-Straße, Dienstag, 02.07.2019, 13:30 Uhr

(jn)Ein unbekanntes Paar ist am frühen Dienstagnachmittag in Kriftel bei dem Versuch, einen Senior zu bestehlen leer ausgegangen. Gegen 13:30 Uhr klingelte das Duo an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße und gab an, vom Krankentransport zu sein. Daraufhin gewährte der 84-jährige Bewohner den zwei Unbekannten Einlass. Im weiteren Verlauf verwickelte die unbekannte Frau den älteren Herren in ein Gespräch, während sich der unbekannte Mann in mehreren Zimmern aufhielt. Als die Ehefrau des 84-Jährigen kurze Zeit später nach Haus kam, verschwand das Paar - ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute. Die ca. 1,60 Meter große Frau mit schwarzen langen Haaren soll einen weißen Hut auf dem Kopf und eine weiße Hose getragen haben. Der Mann habe ebenfalls schwarze lange Haare gehabt und sei 1,80 Meter groß gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Trickdiebstahles und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, um nochmals folgende Hinweise zu geben:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherungskette an. Auch hier gilt es nachzurüsten, falls nicht vorhanden.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Aufdruck, Foto, Stempel, manchmal auch Hologramm und erhabene Blindenschrift).

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

- Bitte beherzigen Sie diese Ratschläge. Wir wollen Sie schützen und Ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

2. Autoknacker stehlen Hybrid-Batterie, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Donnerstag, 27.06.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.07.2019, 15:00 Uhr

(jn)Im Verlauf der zurückliegenden Tage haben unbekannte Täter in Eschborn einen Pkw aufgebrochen und eine Batterie entwendet. Zwischen Donnerstag, 27.06.2019, 18:00 Uhr und Dienstag, 27.06.2019, 15:00 Uhr betraten die Langfinger das Gelände des Autohauses in der Elly-Beinhorn-Straße, schlugen die Scheibe eines dort abgestellten Toyota Prius ein und bauten die Hybrid-Batterie des Fahrzeuges aus. Anschließend gelang den Unbekannten mit ihrer Beute im Wert von über 2.000 Euro die Flucht. Zudem wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro an dem Toyota verursacht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kripo entgegengenommen.

3. Drogenfund bei Kontrollmaßnahmen, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Dienstag, 02.07.2019, 19:00 Uhr

(jn)Bei Kontrollmaßnahmen der Polizei ist gestern in Hofheim ein 17-Jähriger kontrolliert worden, der Drogen bei sich hatte. Mehrere Beamte führten gestern Nachmittag und Abend Kontrollen im Bereich der Hofheimer Innenstadt durch. Hierbei wurde unter anderem der 17-jährige, im Weimarer Land wohnhafte Jugendliche kontrolliert, bei dessen Durchsuchung knapp zehn Gramm Cannabis sowie ein Totschläger aufgefunden und sichergestellt wurden. Er wird sich nun auf entsprechende Ermittlungsverfahren einstellen müssen. Auch zukünftig wird die Hofheimer Polizei in enger Abstimmung mit der Stadt Hofheim ähnliche Kontrollen in der Hofheimer Innenstadt durchführen.

