POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 05.07.2019

Hofheim (ots)

1. 18-Jährige sexuell belästigt, Hofheim, Sandgasse, 04.07.2019, 18.00 Uhr, (pl)Eine 18-jährige Frau ist am frühen Donnerstagabend in der Sandgasse in Hofheim von einem unbekannten Mann festgehalten und sexuell belästigt worden. Der Täter hatte sich der Geschädigten gegen 18.00 Uhr in der Sandgasse von hinten angenähert und anschließend gegen eine Wand gestoßen und festgehalten. Währenddessen bedrängte er die junge Frau sexuell, indem er sie unsittlich berührte und küsste. Nach der sexuellen Belästigung stieg der Mann als Beifahrer in einen schwarzen BMW Cabrio mit Friedberger Kennzeichen ein und fuhr mit dem Pkw davon. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß sowie schlank gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild, kleine, dunkle Augen, eine Undercut Frisur sowie einen leichten Vollbart gehabt haben. Er habe zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, einen schwarzen Gürtel mit silberner Schnalle sowie schwarze Turnschuhe getragen und eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Exhibitionist aufgetreten, Hofheim, Niederhofheimer Straße, 04.07.2019, 17.15 Uhr, (pl)Am Donnerstagnachmittag ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niederhofheimer Straße in Hofheim ein Exhibitionist aufgetreten. Eine Frau hatte gegen 17.15 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sich ein Mann vor dem Eingang des Einkaufsmarktes in unsittlicher Art und Weise zeigte. Der Mann soll verwirrt gewirkt haben und mit einem blau-rot-lilafarbenen Hawaiihemd sowie dunklen Shorts bekleidet gewesen sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Achtung! Falsche Polizisten am Telefon, Main-Taunus-Kreis, 04.07.2019, (pl)Im Verlauf des Donnerstages wurden im Main-Taunus-Kreis sechs Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. In fünf Fällen gab sich eine Frau am Telefon als Kriminalbeamtin aus und einmal handelte es sich um einen männlichen Anrufer. In allen Telefonaten wurde dann über eine festgenommene Einbrecherbande berichtet, bei welchen man einen Zettel mit dem Namen oder der Adresse der Angerufenen gefunden habe und nun deren Wertsachen in Gefahr seien. Glücklicherweise ließen sich die Betroffenen nicht weiter auf die Gespräche ein, da sie entweder über die Masche der Täter informiert oder misstrauisch waren. Beides prima! Denn sich mit den Tätern zu unterhalten oder gar Informationen über Bargeld oder Wertsachen herauszugeben, kann fatale Folgen haben. In einigen Fällen in der Vergangenheit haben die Täter ihre Opfer dazu bewegt, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden. Eine Tatsache sollten Sie immer beachten! Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie einfach selbst die Notrufnummer 110. Benutzen Sie dabei aber niemals die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

4. Reifendiebe in Marxheim, Hofheim, Marxheim, Erfurter Straße, 04.07.2019, 21.00 Uhr bis 05.07.2019, 06.00 Uhr, (pl)In der Nacht zum Freitag waren in der Erfurter Straße in Marxheim Reifendiebe zugange. Die Täter montierten von einem dort abgestellten Mercedes sämtliche Reifen ab und bockten den Wagen auf Steinen auf. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Geldbörse aus Pkw gestohlen, Hofheim, Elisabethenstraße, 04.07.2019, 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr, (pl)Diebe haben am Donnerstag in der Elisabethenstraße in Hofheim aus einem geparkten Auto eine Geldbörse gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen BMW zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr in einem Hinterhof abgestellt und währenddessen eine Fensterscheibe des Wagens offengelassen. Langfinger nutzten die Situation, indem sie durch das geöffnete Fenster griffen und sich die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse schnappten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

6. Autoscheibe eingeschlagen, Eschborn, Neugasse, Festgestellt: 04.07.2019, 13.30 Uhr, (pl)Am Donnerstagmittag wurde in der Neugasse in Eschborn ein geparkter Audi mit einer eingeschlagenen Scheibe festgestellt. Aus dem Innenraum des beschädigten Fahrzeugs wurde jedoch nichts entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 28. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

