Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer(in) eines braunen SUV Hyundai Tucson flüchtet von Unfallstelle

Rheinhessen - A61

Der Verursacher eines Unfalls zeigte am Samstagabend um 19:12 Uhr nicht nur ein unaufmerksames Fahrverhalten, sondern wollte wohl auch keine Verantwortung für sein Verhalten übernehmen. Auf der Autobahn A 61 war er mit seinem braunen SUV der Marke Hyundai Tucson kurz hinter der Ausfahrt Bad Kreuznach in Richtung Bingen (Norden) auf dem rechten Fahrstreifen gefahren, als er auf die linke Spur wechseln wollte. Dabei hatte er wohl einen schwarzen 3er BMW übersehen, der ihn gerade überholen wollte. Als er seinen Fehler bemerkte, wollte er schnell wieder auf die rechte Spur ausweichen. Der BMW-Fahrer wollte den drohenden Zusammenstoß aber ebenfalls durch Ausweichen auf die rechte Spur vermeiden, so dass er wiederum dazu gezwungen war auszuweichen. Dabei geriet sein Auto außer Kontrolle, prallte von der Mittelleitplanke ab und landete rechts der Fahrbahn in einem Acker, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der Führer des braunen SUV hatte den Unfall bemerkt und stoppte auf dem Seitenstreifen. Als der BMW-Fahrer ausstieg und auf den SUV zuging, fuhr dieser einfach davon. In der Aufregung hatte sich der Geschädigte leider nichts zum Kennzeichen des SUV merken können. Zum Fahrer ist bislang auch nichts bekannt. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim bittet Zeugen des Unfalls darum, sich unter ihrer Tel.-Nr.: 06701 9190 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsdirektion Mainz

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim



