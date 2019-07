PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 04.07.2019

Hofheim (ots)

1. T-Shirt geraubt, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Busbahnhof, Mittwoch, 03.07.2019, 12:00 Uhr

(fs)Gestern Mittag hat ein der Polizei bekannter 17-jähriger Mann einen 16-jährigen seines T-Shirts beraubt. Die Tat fand gegen 12.00 Uhr am Busbahnhof in Hofheim statt, als der Täter unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Bekleidungsstückes forderte. Die im Nachgang alarmierte Polizeistreife konnte den Täter, im Rahmen einer Fahndung, ermitteln und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterziehen, sodass das Diebesgut dem Geschädigte wieder ausgehändigt werden konnte.

2. Hohe Geldsumme gestohlen, Eppstein, Auf dem Wingertsberg, Mittwoch, 03.07.2019, 08:45 Uhr bis 12:00 Uhr

(fs)Im Laufe des gestrigen Vormittages gelang es bislang unbekannten Tätern in ein Haus in der Straße auf dem Wingertsberg in Eppstein einzubrechen und dort mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld zu entwenden. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus, welches sie dann nach Diebesgut durchsuchten. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht mit Diebesgut in Höhe einer 6-stelligen Summe. Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

3. Sitze aus Neuwagen gestohlen, Bad Soden am Taunus, Schubertstraße, Donnerstag, 27.06.2019, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2019, 15:00 Uhr

(fs)In der Zeit von Donnerstag, 27.06.2019, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2019, 15:00 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern in einen VW Kleinbus einzudringen, welcher in der Schubertstraße in Eppstein geparkt war, und aus diesem alle Einzelsitze, sowie die Rückbank zu entwenden. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugang zu dem Neuwagen indem sie die Seitenscheibe einschlugen. Die Täter konnten sich, samt Ihrem sperrigen Diebesgut, unerkannt vom Tatort entfernen. Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Einbruch in Schwimmbadkiosk, Eschborn, Wiesenbad, 02.07.2019, 22:00 Uhr - 03.07.2019, 06:30 Uhr,

(ge) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in den Kiosk im Wiesenbad in der Hauptstraße in Eschborn eingestiegen und haben mehrere Lebensmittel gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr auf das Schwimmbadgelände und versuchten anschließend die Hintertür des Kiosks aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch, woraufhin sie ein Fenster aufhebelten. So gelangten die Täter in das Innere, wo sie Getränkedosen und Süßigkeiten erbeuteten. Bei dem Einstieg verursachten die Täter Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192)2079-140 zu melden.

5. Auffahrunfall mit Leichtverletztem, Hofheim am Taunus, Alt Lorsbach, 03.07.2019, 18:45 Uhr,

(ge)Am 03.07.2019, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Straße "Alt Lorsbach" in Hofheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw bei dem ein Sachschaden von über 10.000EUR entstand. Eine 41-jährige Renalt-Fahrerin fuhr von der Hofheimer Straße in die Straße "Alt Lorsbach", als sie kurz nach dem Einbiegen einen Opel Corsa übersah. Dessen Fahrerin musste ihren Pkw verkehrsbedingt abstoppen und hielt auf der Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde der Corsa auf eine davorstehende Mercedes B-Klasse geschoben, welche ebenfalls kurz anhalten musste. Die 24-jährige Corsa-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

6. Unfallverursacherin entfernt sich, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Hauptstraße, Mittwoch, 03.07.2019, 08:10 Uhr,

(fs)Um einer Baustelle in der Königsteiner Straße in Bad Soden auszuweichen befuhr eine der Polizei bislang unbekannte Fahrerin eines blauen BMW, welche in Fahrtrichtung Königstein unterwegs war, die Gegenfahrbahn. Dadurch zwang sie die entgegenkommenden Fahrzeuge zu bremsen. Dies gelang zwei der drei Fahrzeuge, welche hintereinander in Fahrtrichtung Bad Soden unterwegs waren. Dem Fahrer des letzten Fahrzeuges, ein 19-jähriger Mann, gelang dieses nicht, woraufhin dieser mit seinem Renault Trafic auf die vorrausfahrenden Fahrzeuge auffuhr. Durch den Aufprall wurden beide vorausfahrende Fahrzeuge aufeinander geschoben, wobei eine 39-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des blauen BMW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0

7. Fensterscheibe aufgehebelt, Hochheim am Main, Sandstraße, Dienstag, 02.07.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2019, 07:30 Uhr,

(fs)Mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in einen in der Sandstraße geparkten Mercedes Sprinter ein, indem sie die Fensterscheibe der Beifahrerseite aufhebelten. Dabei gelang es den Tätern Bargeld sowie Fahrzeugpapiere aus dem Pkw zu entwenden bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06145/ 5476 - 0

8. Geschwindigkeitskontrollen auf der B8, Bundesstraße 8, Höhe Anschlussstelle Liederbach, Mittwoch, 03.07.2019, 22:55 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2019, 01:10 Uhr,

(fs)In der Nacht zum Donnerstag führten Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Kelkheim durch. Diese Messung erbrachte ein erschütterndes Ergebnis von Insgesamt 47 Geschwindigkeitsverstößen innerhalb weniger Stunden. Auf der Bundesstraße, auf der für Pkw die Begrenzung 100 km/h gilt, wurden unter anderem ein Porsche mit 170 km/h sowie ein Audi mit 160 km/h gemessen. Die Fahrer der beiden Pkw erwartet ein Fahrverbot, sowie eine Geldstrafe. Weitere 3 Fahrverbote werden ebenfalls wegen einer erheblich zu hohen Geschwindigkeit erteilt. 13 Pkw Fahrerinnen und Fahrer erwartet eine Anzeige, sowie eine Geldstrafe. Des Weiteren werden 29 Verwarnungen erteilt die ebenfalls mit einem Bußgeld versehen sind.

