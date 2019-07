Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt im Dortmunder Westfalenpark

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0861

Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt am Freitag (26.7.) gegen 22.50 Uhr im Westfalenpark sucht die Polizei Zeugen.

Den Angaben einer 19-Jährigen aus dem Kreis Höxter zufolge kam sie auf dem dortigen Musikfestival - nahe der Geldautomaten am Eingang Ruhrallee - zunächst mit zwei Männern ins Gespräch. Mit einem der beiden ging sie kurz darauf in Richtung der Toiletten, der andere blieb zurück. Auf dem Weg dorthin - an einem Gebüsch - griff der Mann plötzlich nach dem Arm der jungen Frau, woraufhin sie stürzte. Der Tatverdächtige verging sich an ihr und flüchtete anschließend.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die 19-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, blonde Haare (an den Seiten kürzer und nach hinten gekämmt), bekleidet mit einem weißen T-Shirt (mit weißem, hervorgehobenen "Tommy"-Schriftzug auf der linken Brusttasche), kurze schwarze Stoffhose der Marke "Nike".

Der Tatverdächtige hat vermutlich auf dem dortigen Campingplatz übernachtet und raucht möglicherweise Menthol-Zigaretten.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

