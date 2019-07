Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Lüner Innenstadt

Nach einem Raub in der Lüner Innenstadt am Montagvormittag (29. Juli) sucht die Polizei Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war ein 52-Jähriger aus Selm gegen 9.15 Uhr in der Fußgängerzone (zwischen Eisdiele und Persiluhr) unterwegs. In der Hand hielt er seine Umhängetasche, als er plötzlich von hinten angerempelt wurde. Gleichzeitig wurde ihm die Tasche aus der Hand gerissen. Er konnte noch sehen, wie ein Radfahrer mit der Tasche an der Hand anschließend mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei in Richtung Gartenstraße davon fuhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu diesem machen können. Laut dem 52-Jährigen waren mehrere Passanten in dem Bereich unterwegs. Der Unbekannte war mit seinem Rad aus Richtung des Endes der Fußgängerzone (Münsterstraße) gekommen. Er war demnach ca. 16 bis 20 Jahre alt, schlank und hatte dunkelblondes, vermutlich nackenlanges Haar. Er trug eine Cappi mit Schirm nach hinten, eine schwarze Bermuda sowie ein T-Shirt, das im unteren Bereich schwarz war und nach oben zur Schulter hin grau wurde. Er war auf einem dunkelblauen Rennrad unterwegs.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

