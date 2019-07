Polizei Dortmund

POL-DO: E-Bikerin bei Unfall in Lütgendortmund schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0856

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (28. Juli) ist auf der Lütgendortmunder Straße die Fahrerin eines E-Bikes schwer verletzt worden.

Nach Zeugenangaben befuhr die 57-Jährige aus Dortmund gegen 13.55 Uhr die Lütgendortmunder Straße in Fahrtrichtung Osten, als sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle verlor und stürzte. In Höhe der Hausnummer 51 stieß sie in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Bei dem Unfall verletzte sich die 57-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur weitergehenden Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Lütgendortmunder Straße im betroffenen Bereich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1024

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell