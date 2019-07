Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau, Riedlingen - Fünf ohne Gurt, 20-Jährige unter Drogen

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei Fahrer in Bad Buchau und Riedlingen.

Ulm

Am Donnerstagmorgen hatten die Beamten Gurtmuffel im Visier. In Bad Buchau waren fünf Fahrer nicht angeschnallt und einer hatte das Handy benutzt.

In Riedlingen stoppte die Polizei gegen 22.45 Uhr einen VW. Mit dem war in der Neuen Unlinger Straße eine 19-Jährige unterwegs. Die Polizisten hatten den Verdacht, die Fahrerin stünde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test bestätigte den Verdacht, weshalb die Frau eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Auto musste sie stehen lassen.

Im Jahr 2018 registrierte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 5.535 Handy-Verstöße. Das waren 816 (+22 Prozent) mehr als im Vorjahr. Nach wie vor werde die Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch die Benutzung von Handys stark unterschätzt. Bei zwölf tödlichen Unfällen ließ sich im vergangenen Jahr die Ursache nicht ermitteln. Das deute auf Ablenkung als Ursache hin. Die Polizei appelliert deshalb dringend an die Fahrer, das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es bei der Fahrt klingelt. Bereits bei Tempo 50 bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Infos zum Thema Ablenkung gibt es im Internet unter www.runtervomgas.de. Erschreckend hoch sei auch die Zahl der festgestellten Gurtverstöße. So seien im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 8.454 Verstöße geahndet worden. Hinweis der Polizei: Gurte retten Leben! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

Holger Fink

Polizeipräsidium Ulm

ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

