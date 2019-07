Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(ES) Gruibingen/Kirchheim - Autos in Flammen

Am Donnerstag brannten mehrere Autos auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Auto auf der A8 bei Gruibingen aus. Ein BMW hatte Feuer gefangen. Eine Familie war auf dem Weg in den Urlaub. Der 40-Jährige Fahrer bemerkte Rauch im Auto. Er steuerte sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen. Alle Insassen konnten das Auto verlassen. Es gab keine Verletzten. Der BMW brannte komplett aus. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung München für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Ursache dürfte ein technischer Defekt an dem Fahrzeug gewesen sein. Wenige Minuten später rauchte es aus dem Motorraum eines Citroen. Dieser stand auf der Rastanlage Gruibingen. Es entstand ein kleiner Schmorbrand, der schnell abgelöscht werden konnte. Ursächlich war ein technischer Defekt. Kurz vor 23 Uhr brannte ein weiteres Auto auf der A8 bei Kirchheim. Der 57-Jährige Fahrer eines Minis konnte sein Auto noch auf den Standstreifen lenken und verlassen. Er blieb unverletzt. Der Mini brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Autobahn in Richtung München kurzzeitig gesperrt werden. Auch hier könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein.

+++++++ 1308602 1309445

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell