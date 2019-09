Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Kradlenker kommt von der Straße ab

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer zu, als er nach einem Überholvorgang verunglückte.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war ein 55 Jahre alter Kradlenker am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße von Schelklingen-Hausen in Richtung Schelklingen-Justingen unterwegs. Als er einen vorausfahrenden Pkw überholte, kam er nach links von der Straße ab. Der 55-Jährige verlor an einer Böschung die Kontrolle über sein Krad, weshalb er stürzte und in einem Acker landete. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

