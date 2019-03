Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (354) Senior von vermeintlichen Handwerkern betrogen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

Unbekannte Täter ergaunerten einen hohen Geldbetrag im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach, nachdem sie sich zuvor als Handwerker ausgegeben hatten. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die vermeintlichen Handwerker den Geschädigten bereits am 01.03.2019 gegen 09:00 Uhr in der Hinteren Straße aus einem Fahrzeug heraus an und erläuterten ihm, dass das Dach seiner Garage dringend saniert werden müsse. Nachdem die Männer nicht nachließen, willigte der betagte Rentner schließlich zu einer Reparatur der Dachrinne ein. Nach Abschluss der unprofessionell durchgeführten Arbeiten forderten die Männer mehrere tausend Euro und drängten den Geschädigten zur sofortigen Barzahlung.

Die Unbekannten setzten den Senior permanent unter Druck, woraufhin er sich schließlich bereit erklärte, die geforderte Summe zu bezahlen. Anschließend begleitete einer der Männer den Rentner zur Bank in der Würzburger Straße in Burgfarnnbach. Hier kam es schließlich zur Übergabe von einigen tausend Euro.

Der Geschädigte erstattete erst erheblich später Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung:

Täter 1 und 2: ca. 45 - 50 Jahre alt,

Täter 3: ca. 35 - 40 Jahre alt

Die Männer sollen Arbeitskleidung getragen und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Bei dem mitgeführten Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen dunklen Kastenwagen mit polnischer Zulassung gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor sogenannten Haustürgeschäften und gibt folgende Warnhinweise.

- Überprüfen Sie vor der Auftragsvergabe die Glaubwürdigkeit der Firma. Recherchieren Sie - wenn möglich - zuvor im Internet, im Bekanntenkreis oder bei der Handwerksammer.

- Überprüfen Sie die angegebene Adresse sowie die Telefonnummer, ob darunter tatsächlich eine seriöse Firma gemeldet ist.

- Vereinbaren Sie vor einer Auftragsübergabe einen Kostenvoranschlag. Informieren Sie sich, welche Kosten für Ihre Art des Auftrages üblicherweise anfallen. Eine seriöse Firma wird Ihnen immer einen Kostenvoranschlag anbieten.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Sollte dies erforderlich sein, lassen Sie die Unbekannten nicht alleine. Ziehen Sie - wenn möglich - eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

- Sollten Sie Opfer der Betrugsmasche geworden sein oder ein derartiges Angebot erhalten haben, zeigen Sie den Vorfall umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle an. In dringenden Fällen wählen Sie den Polizeinotruf unter 110.

