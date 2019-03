Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (352) Unbekannte rauben Musik-Box

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (14.03.2019) raubten drei Unbekannte die Musikbox eines Jugendlichen im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Jugendliche hielt sich gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle Nürnberg-Gleißhammer auf. Drei bislang unbekannte Jugendliche sprachen den jungen Mann an und forderten die Herausgabe seiner mitgeführten Musik-Box. Als er dies verweigerte, wurde er von einem Angreifer geschlagen, welcher im weiteren Verlauf die Musik-Box entriss. Das Trio flüchtete dann mit der Beute im Wert von circa 300 Euro in unbekannte Richtung.

Die unbekannten Jugendlichen sollen circa 17 Jahre alt, circa 175 cm groß und dunkelhäutig gewesen sein. Einer der Täter trug eine Brille, ein weiterer soll seitlich kurze und oben etwas längere Haare gehabt haben (so genannter "Undercut").

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell