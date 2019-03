Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (350) Mehrere Einbrüche in Bürokomplex scheinen geklärt - ein Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Beamte der Nürnberger Polizei nahmen am frühen Donnerstagmorgen (14.03.2019) einen 27-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Gegen 04:00 Uhr teilten Zeugen eine verdächtige Person in einem Bürokomplex in der Allersberger Straße mit. In das Objekt war bereits in den Tagen zuvor eingebrochen worden. Zahlreiche zivile und uniformierte Streifen der Nürnberger Polizei umstellten und durchsuchten das Objekt. Während der Durchsuchungsmaßnahmen flüchtete eine männliche Person aus dem Gebäude. Der Flüchtende konnte jedoch durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des 27-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch noch weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung und die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg.

Da gegen den 27-Jährigen bereits ein Haftbefehl in anderer Sache bestand, wurde er nach Abschluss der Sachbearbeitung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Derzeit wird geprüft, ob der Festgenommene für weitere ähnlich gelagerte Einbrüche als Täter in Frage kommt. Der bisher entstandene Sach- und Entwendungsschaden beträgt einige tausend Euro. Die Ermittlungen des Fachkommissariats dauern derzeit noch an.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell