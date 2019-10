Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreise verhindert

Zittau (ots)

Die unerlaubte Einreise eines 31-jährigen Lybiers verhinderten Bundespolizisten am 14. Oktober 2019 am Bahnhof in Zittau. Der 31-Jährige wurde am Bahnhof kontrolliert, als er mit dem Zug aus Tschechien einreisen wollte. Einen gültigen Reisepass oder Aufenthaltstitel, welcher für den Aufenthalt in Deutschland notwendig ist, konnte er nicht vorweisen. Da hier der Verdacht der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet vorliegt, wurde eine Strafanzeige gefertigt.

