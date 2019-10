Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Bautzen (ots)

Einen offenen Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Deutschen vollstreckten Beamte der Bundespolizei Bautzen am 12. Oktober 2019 auf der BAB 4. Vorausgegangen war die Kontrolle eines Reisebusses auf dem Parkplatz Löbauer Wasser in Fahrtrichtung Polen. Bei der Überprüfung der Personalien des 43-Jährigen kam heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wird. Er wurde in die JVA Bautzen eingeliefert und verbüßt bis zum 05. Juli 2020 seine Restfreiheitsstrafe.

