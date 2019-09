POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: 40 Jahre bei der Polizei

Seit fast genau 40 Jahren ist Polizeihauptkommissar Klaus Herzog vom Polizeirevier Mosbach Angehöriger der Polizei des Landes-Baden-Württemberg. Nach der Schulausbildung und einer vorangegangenen Berufsausbildung als Maschinenschlosser trat der Jubilar am 5. September 1979 seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen an. Anschließend führte der berufliche Weg des 59-jährigen Neckarelzers zunächst nach Stuttgart. Erst sechs Jahre später, im Jahr 1988, folgte der Wechsel zur Polizeidirektion Mosbach, wo Klaus Herzog seither dem Polizeirevier Mosbach angehört. Nach Verwendungen im Streifendienst und in der Ermittlungsgruppe, folgte im Jahre 2001 durch ein Studium bei der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Die nächste berufliche Station führte den Hobbymusiker zum Polizeiposten in Diedesheim, wo er stellvertretender Postenleiter war. Seit mehr als zehn Jahren ist Klaus Herzog nun Mitarbeiter der Führungsgruppe des Mosbacher Polizeireviers. In einer kleinen Feier überbrachte der Leiter des Polizeireviers Achim Küller die Grüße des Polizeipräsidenten Hans Becker. Außerdem lobte er seinen Mitarbeiter für dessen großes Engagement. Klaus Herzog gilt nämlich nicht nur bei seinen Vorgesetzten als zuverlässiger Kollege, sondern vor allem auch bei den Angehörigen der Dienstgruppen und des Ermittlungsdienstes als wichtiger und vertrauensvoller Ansprechpartner. Das Bild zeigt Klaus Herzog (rechts) zusammen mit dem Leiter des Mosbacher Polizeireviers, Erster Polizeihauptkommissar Achim Küller.

