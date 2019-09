Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Über 4000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Vermutlich zu spät erkannte ein 31-jähriger Autofahrer am Donnerstag, kurz nach 5 Uhr, dass eine Opel-Fahrerin ihren Wagen auf der K 2330 an der Einmündung Austraße in Öhringen verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Seat-Fahrer fuhr auf den Wagen der 25-Jährigen auf, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4.500 Euro entstand. Beide Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ingelfingen: 10.000 Euro Schaden nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Keine Verletzten aber Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf der L 1095 bei Ingelfingen. Eine 60-jährige Mercedes-Lenkerin und eine 25-jährige BMW-Fahrerin mussten verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine 32-jährige Opel-Fahrerin offenbar zu spät. Sie fuhr auf den BMW auf, woraufhin dieser gegen den Mercedes prallte. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

