Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Olpe (ots)

Gestern Nachmittag (31. Juli) gegen 17 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen einem Pkw und einem 45-jährigen Fahrradfahrer, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Der 45-Jährige fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg der Martinstraße. Im Bereich der Friedrichstraße beabsichtigte er, diese zu kreuzen und fuhr hierzu mit dem Fahrrad an der Bordsteinsenkung auf die Straße, während ein Opel die Friedrichstraße in Richtung Martinstraße passierte. Der Radfahrer missachtete den bevorrechtigten Opel-Fahrer und fuhr ihm gegen das Auto. Dabei drehte sich der Vorderreifen des 45-Jährigen und er fiel zu Boden, wobei er sich leicht verletzte. Er gab an, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

