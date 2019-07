Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Floralilie ist wieder da

Fulda (ots)

Die goldene Lilie, die am vergangenen Wochenende im Fuldaer Schlossgarten von der Flora entwendet wurde, ist wieder da. Sie wurde heute Nachmittag in der Feldgemarkung südlich Fulda-Johannesberg im Bereich der Kaisereiche aufgefunden. Die Polizei in Fulda erbittet weiterhin Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 0661 / 105-0.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

