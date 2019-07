Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter legt Feuer

Stroh entzündete am Wochenende ein Unbekannter in einer Lagerhalle in Ulm.

Wie die Polizei mitteilt, sei als Ursache des Brandes in der landwirtschaftlichen Halle in der Straße "Kutschenberg" in Wiblingen von einer Brandstiftung auszugehen. Entsprechende Hinweise habe die Auswertung der Spuren ergeben, meldet die Polizei. In der Halle brannte Stroh auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern. Das Stroh lag auf dem Betonboden verstreut. Nur wenige Meter vor etwa 200 gestapelten Ballen sei das Feuer erloschen. Glücklicherweise entstand kein Schaden.

Die Ulmer Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher des Brandes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sie fragt:

- Wer hat am Wochenende im Bereich "Kutschenberg" verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonstige Hinweise zum Brand geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Wie berichtet, brannte bereits am Montag in Wiblingen eine landwirtschaftliche Halle (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4328873). In diesem Fall habe die Spurensicherung keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Hinweise darauf, dass die beiden Brände zusammenhängen, liegen der Polizei nicht vor.

