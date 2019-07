Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Autofahrer tödlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag bei Langenau.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf der Landesstraße vom Gewerbegebiet in Richtung Nerenstetten. In einer Kurve kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Sein Mercedes prallte gegen eine Mauer und überschlug sich. Er stieß anschliend gegen einen Zaun und einen Baum. Der 26-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er erlitt schwerste Verletzungen, denen er in der Nacht im Krankenhaus erlag.

Die Heidenheimer Verkehrspolizei (Tel. 07321/97520) ermittelt jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Die Ermittler schätzen den Sachschaden durch diesen Unfall auf rund 60.000 Euro.

