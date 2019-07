Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dachstuhlbrand

Hildesheim (ots)

SÖHLDE -(kri)- In Söhlde kam es am 05.07.2019 an einem Zweifamilienhaus in der Straße Im Sacke zu einem Dachstuhlbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 48-jähriger Mann gegen 13:00 Uhr Brandgeruch wahr. Beim näheren Hinschauen sah er Rauch und Flammen an der Außenfassade des Zweifamilienhauses aufsteigen und informierte die Feuerwehr. Anschließend versuchte der 48-jährige Nachbar das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Söhlde, Klein- und Groß Himstedt, Steinbrück, Bettrum und Nettingen bekämpften und gelöschten den Brand.

Personen wurden nicht verletzt.

Der Gebäudeschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

