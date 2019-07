Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Metalldiebe

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum vom 03. bis zum 05. Juli haben bislang noch unbekannte Täter von einem Grundstück im Tannenweg in Elze, aus einer Garageneinfahrt zwei Metallplatten der Größe 200x50cm entwendet. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Elze, Tel.: 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

