Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Algermissen (al) Am vergangenen Donnerstag, 04.07.19, hat ein Algermisser gegen 20:30 Uhr seinen wenige Wochen alten Skoda Octavia in der ersten Parkbucht vorne links auf dem Rewe Parkplatz abgestellt. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, ist dieses am Heckstoßfänger beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat den Schaden vermutlich beim Befahren des Parkplatzes verursacht und sich anschließend unerlaubt entfernt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

