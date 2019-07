Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Farbschmierereien im Bereich Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (al) Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht vom Samstag, 06.07., auf Sonntag 07.07.19 in dem Bereich bzw. auf der Route Brucknerweg, Bachstraße, B6 Brücke, Wohngebiet Sonnenkamp und am Moorberg diverse Gebäudeteile, Bauten, Einfriedungen, Verteilerkästen und andere Gegenstände von Firmen, öffentlichen Trägern und Privatpersonen mittels Auftrag von Sprühfarbe beschädigt. Die genaue Anzahl der Geschädigten (bisher über 30), sowie der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt, dürfte aber den fünfstelligen Bereich erreichen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

