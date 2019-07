Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei mal in einer Nacht unter Alkohol gefahren

Hildesheim (ots)

Autofahrer während einer Nacht wiederholt alkoholisiert gefahren

Sarstedt u. Nordstemmen-Barnten (kop) In der Nacht vom 06. auf den 07.07.2019 hatte eine Funkstreifenbesatzung bei einem 21-jährigen Nordstemmer PKW-Fahrer in Sarstedt einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille festgestellt. Nachdem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden war, fiel dieser Fahrer nach ca. zweieinhalb Stunden erneut auf: Diesmal hielten die Beamten den Fahrer in Barnten an. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrer noch so stark alkoholisiert, dass eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Darüber hinaus wird gegen ihn auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell