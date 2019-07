Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehsrunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

ELZE (knu)Am 07.07.2019 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Einwohner aus Sibbesse mit seinem Pkw VW Tiguan und Anhänger die K 415 aus Sibbesse kommend in Rtg. Heinum. In Höhe eines Wirtschaftsweges wollte er nach links abbiegen. Hierfür hatte er schon länger den Fahrtrichtungsanzeiger links gesetzt. Eine nachfolgende 25-jährige Einwohnerin aus Bad Salzdetfurth überholte ihn mit ihrem Pkw Opel Corsa während dieser sich im Abbiegevorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 25-jährige kam mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Zwei Insassen in diesem Fahrzeug verletzten sich leicht und wurden nach Hildesheim ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 16000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim