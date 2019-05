Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Geräteschuppen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Geneicken, 01:52 Uhr, Merowingerstraße (ots)

Der Feuerwehr wurde in der Nacht zum Sonntag ein Brand in einem Geräteschuppen an der Merowingerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten nach einer Erkundung brennenden Unrat im Gebäude feststellen. Dieser wurde mit einem C-Rohr unter Umluft unabhängigem Atemschutz abgelöscht. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Für die Zeit des Einsatzes kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsstörungen.

Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache III (Rheydt), die Freiwillige Feuerwehr der Einheit Rheydt, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BA Christoph Musch

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell