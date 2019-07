Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Montag waren Unbekannte in Vereinsheimen in Wain zu Gange.

Ulm (ots)

Unbekannte stiegen in zwei Gebäude in der Zieglerstraße ein. Beides Mal hatten sie zuvor ein Fenster aufgebrochen. Auf der Suche nach Brauchbarem fanden die Einbrecher Geld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb zurück. Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07392/96300 auf Zeugenhinweise.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Einbruchsmeldeanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++++1383528+++1383441

Martina Spöttl / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell