POL-UL: (GP) Göppingen - Biker schwer verletzt

Ein Auto und ein Motorrad sind am Dienstag in Göppingen-Faurndau zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war eine 36-Jährige kurz nach 21 Uhr zunächst auf der Fahrt in Richtung Uhingen. Als sie dann von der Stuttgarter Straße nach links in die Christian-Grüninger-Straße fahren wollte, passte die Frau nicht auf. Sie übersah den Motorradfahrer, der entgegenkam. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Biker schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 43-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen die 36-Jährige. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von rund 7.000 Euro. Die Ermittler mahnen zu ständiger Vorsicht bei der Fahrt und empfehlen, lieber einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

