Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Regionalzug

Stuttgart/Schorndorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (12.07.2019) gegen 16:00 Uhr zwei junge Frauen im Alter von 15 und 16 Jahren in einem Regional Express zwischen Stuttgart und Schorndorf sexuell belästigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte sich der unbekannte Mann zunächst gegenüber den beiden minderjährigen Mädchen und stellte einen Rucksack auf seinem Schoß ab. Der mutmaßliche Täter soll im Anschluss mit der Hand in der geschlossenen Hose an seinem Glied manipuliert haben und begab sich daraufhin offenbar auf die Zugtoilette. Der genaue Ausstiegsort des bislang unbekannten Mannes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 60 - 65 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit schlanker Statur, kurzen weißen Haaren und europäischem Phänotyp beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine beigefarbene BaseCap und Weste, ein orangenes Polohemd, eine beige Hose, sowie eine schwarze Sonnenbrille. Zudem führte er einen blauen Rucksack mit sich. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität des mutmaßlichen Täters geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

