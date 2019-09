Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Raub misslingt

Zwei Unbekannte scheiterten am Dienstag in Geislingen als sie in ein besetztes Auto gelangen wollten.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr parkte ein Auto in der Sedanstraße. In dem Auto saßen ein 33-Jähriger und eine 20-Jährige. Unvermittelt kamen zwei Vermummte Personen zu dem Auto. Einer der Beiden versuchte mehrfach die Fahrertür aufzureißen. Der 33-Jährige zog seine Tür immer wieder zu. Er verhinderte, dass die Unbekannten in das Auto gelangten. Er konnte sein Fahrzeug starten und wegfahren. Die Täter flüchteten. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Wenige Minuten zuvor löste in der Seebachstraße an einem geparkten Mercedes die Alarmanlage aus. Ein Zeuge sah zwei junge Männer wegrennen. Die Polizei fand neben dem Mercedes verschiedene Dokumente. Die stammten aus einem unverschlossenen VW. Der parkte ebenfalls in der Seebachstraße. Die hatten die Unbekannten wohl bei ihrer Flucht fallen gelassen. Ersten Ermittlungen der Polizei dürfte es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt haben. Beide Männer sollen etwa 175cm groß gewesen sein. Einer war eher kräftig der andere schlank. Der Kräftige trug komplett schwarze Kleidung mit einem Kapuzenpulli. Der Schlanke war auch dunkel gekleidet und trug ein auffallend schwarz-weißes Halstuch. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 07331/93270.

+++++++ 1807865

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell