Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gerichtsverhandlung geschwänzt: Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am heutigen Freitag, den 20. September 2019, kurz nach Mitternacht, einen Mann im Alter von 39 Jahren auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Bundespolizisten einen Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichtes Borna gegen den Mann fest. Er ist dringend einer Körperverletzung verdächtig, bei dem er das Opfer nach Faustschlägen gegen den Kopf und ins Gesicht massiv verletzt hatte. Der Geschädigte musste sogar stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Nachdem er bereits zwei Hauptverhandlungsterminen unentschuldigt fernblieb, erstellte das Amtsgericht im Oktober vergangenen Jahres den Sitzungshaftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,79 Promille gemessen. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam und Rücksprache mit dem zuständigen Richter wurde der Mann an die Justizvollzugsanstalt Burg übergeben. Dort wird er bis zu seinem neuen Hauptverhandlungstermin verbleiben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell