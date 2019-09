Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-Jähriger schmiert Hakenkreuz an Treppe im Hauptbahnhof Dessau

Dessau (ots)

Am Donnerstag, den 19. September 2019 informierte ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn die Bundespolizei in Dessau gegen 15.00 Uhr über eine Graffitistraftat der besonderen Art: Sein Kollege hatte kurz zuvor einen jungen Mann bemerkt, der am Treppenaufgang zum Westausgang des Hauptbahnhofes Dessau mit einem schwarzen Stift ein Hakenkreuz anbrachte. Er hielt den Jugendlichen fest. Eine Streife der Bundespolizei übernahm den 17-Jährigen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Hinzukommen können weiterhin zivilrechtliche Forderungen der Deutschen Bahn zur Beseitigung des Graffitis. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

