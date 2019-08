Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

59368 Werne (ots)

Am 30.08.2019, um 11.35 Uhr, befuhr eine 76-jährige aus Werne die Bahnhofstraße stadtauswärts. Am Kreisverkehr Bahnhofstraße Ottostraße fuhr sie mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie einen 80-jährigen Pedelecfahrer ohne Helm, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch den Aufprall stürzte der 80-jährige zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt. Der Kreisverkehr wurde für die Unfallaufnahme bis 13.30 Uhr teilweise gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden von mind. 3500 Euro.

